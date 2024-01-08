سيمون تكشف مفاجأة عن نقطة ضعفها في الحياة: أجهز نفسي للنهاية

أوضحت سيمون إن نقطة ضعفها في الحياة هي خوفها من المرض، مشيرة إلى أنها تتمنى على المستوى الشخصي تتمنى ألا تكون ظلمت أي شخص طوال حياتها علي المستوي الشخصي، حيث قالت: "أخاف من المرض وأجهز نفسي للنهاية واتمني دوام الصحة".

سيمون: كانت هناك فكرة ان اقدم عمل فني عن ليلي مراد وانور وجدي

وأضافت سيمون خلال حوارها مع عمرو الليثي: “أنا عقلانية ومش رومانسية ، واتمني دائما تقديم أدوار تنال اعجاب الجميع، كما اتمني ان اغني في الأوبرا في وجود اوركسترا".

سيمون

وتابعت: “أنا أعشق الفنانة والمطربة ليلي مراد، وكانت هناك فكرة ان اقدم عمل فني عن ليلي مراد وانور وجدي ولكن هناك من سبق وقدم الفكرة، كما أنني من عشاق الفنان والمطرب محمد فوزي وأحبه بشدة”.

كما قامت بغناء اغنية "اللي يهواك اهوه"، مشيرة إلى انها قامت بغناء هذه الأغنية امام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.