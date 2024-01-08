المصريون بالسويد يصلون في الكنائس من أجل فلسطين

قال مدحت شنودة، رئيس بيت المصريين بالسويد، إنه تم الإحتفال بليلة العيد وأن دولة السويد يوجد بها مجموعة كبيرة من الكنائس، وقام الشعب هناك بالصلاة بمناسبة العيد وصلى الجميع ايضا من اجل السلام لدولتي السوادن وفلسطين.

وأضاف “ شنودة”، خلال حديثه للوفد، أن الجميع في السويد سعيد بزيارة الرئيس السيسي الي صلاة ليلة العيد في مصر أم الدنيا، والكلام الاكثر من رائع الذي ادلى به الرئيس في تلك المناسبة الدينية التي يحتفل بها الجميع حول العالم، مؤكدا أن هناك حزن بسبب ما يحدث في العالم وفي الصلاة طلبنا ان الله يرحم شهداء فلسطين ويلطف بأهل غزة وأن يعم السلام على الجميع.

يذكر أن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد شاركت مساء أمس السبت، في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد ترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

وأعربت السفيرة سها جندي عن بالغ امتنانها للقيادة السياسية الحكيمة، مضيفة أن الشعب المصري يثبت كل يوم أنه شعب واحد ومتلاحم، يواجه الكثير من التحديات ولكنه دائمًا شعب واع وواثق من نفسه وواثق من وحدة نسيجه.

كما قدمت وزيرة الهجرة تهنئتها القلبية لقداسة البابا تواضروس ولجميع المسيحيين داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقالت: "إن هذه الاحتفالات تحمل البهجة معها، ويتعين علينا أن نتشاركها بمحبة وإخوة، وننتظرها كل عام ونؤكد ضرورة أن نتشارك في الفرح والحزن، آملة أن تشهد بلادنا الفرح والخير والبركات".

وتابعت الوزيرة قائلة: "نجدد العهد في كل مناسبة أن تكون مصر قبل كل شيء، وأن نتكاتف جميعا لرفعتها"، مشيرة إلى أن الله اختص هذا البلد بالأمن والأمان.

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