انقلاب سيارة ربع نقل يسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بجروح في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "أسيوط - سوهاج" الزراعي أمام قرية شطب

ووصلت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية. تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة

حيث توفي شخص وأصيب سبعة آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "أسيوط - سوهاج" الزراعي. وفقًا للتقارير، كانت السيارة تقل 8 أشخاص وقد وقع الحادث أمام قرية شطب. تم نقل جثة الشخص المتوفى، الذي يدعى "عبد الرحيم م م"، البالغ من العمر 65 عامًا، إلى مستشفى أسيوط العام بينما تم نقل الجرحى إلى المستشفى المركزي في أبوتيج لتلقي العلاج اللازم.

تبين أن الضحايا جميعهم من قرية "باقور". من بين الجرحى كان "علاء خ ذ"، 49 سنة، "محمود ع ا"، 24 سنة، "حمدي ا م"، 42 سنة، "حمدي اع"، 32 سنة، "مجدي ع خ"، "طارق ج م" ٣٩ سنة، و"شعبان خ ا"، 42 سنة. نأمل أن يتعافى الجرحى بسرعة ونتمنى ألا تتكرر مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.

تلقت السلطات الأمنية وفرق الإنقاذ البلاغ بعد وقوع الحادث، وتوجهوا إلى مكان الحادث على الفور. قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحققت الشرطة من أسباب الحادث، حيث يُعتقد أن السرعة المفرطة وسوء الأحوال الجوية وراء الانقلاب. تم فتح تحقيق مفصل لتحديد الظروف الدقيقة التي أدت إلى وقوع الحادث وتحميل المسؤولية المناسبة.

تؤكد هذه الحادثة مجددًا أهمية الالتزام بقوانين المرور واحترام السرعة المحددة على الطرق السريعة. تحذر السلطات المحلية السائقين من تجاوز الحد الأقصى للسرعة وعدم القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي مواد مخدرة، فهذه الممارسات تشكل خطرًا على حياتهم وحياة الآخرين على الطريق.

يجب أن تكون السلامة العامة أولوية قصوى في جميع الأوقات، وينبغي على السائقين أن يكونوا حذرين ويتبعوا قواعد السلامة المرورية بدقة. كما يجب أن تتعاون الحكومة والشرطة في تطبيق القوانين وتوفير المرافق اللازمة للمحافظة على سلامة الطرق والمتخذات الوقائية للحد من حوادث السير.

علينا جميعًا العمل سويًا لتعزيز ثقافة السلامة على الطرق وتوعية الناس بأهمية الالتزام بقوانين المرور والحفاظ على سلامة أنفسهم والآخرين. لنضع حدًا لحوادث السير المأساوية ونحافظ على حياة الجميع.