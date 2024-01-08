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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

سيمون تكشف أسرار علاقتها بـ محمد صبحي وبداية تعارفهما: أهم فترة في حياتي

محمد صبحي وسيمون
محمد صبحي وسيمون

كشفت الفنانة سيمون عن أسرار وكواليس تجربتها المسرحية مع الفنان محمد صبحي ومشاركته في بطولة العديد من المسرحيات أبرزهم “لعبة الست ، وسكة السلامة ، وكارمن “، وذلك خلال لقائها مع الاعلامي عمرو الليثي ببرنامج ”واحد من الناس” المُذاع عبر قناة الحياة الفضائية.

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سيمون تكشف كواليس العمل مع الفنان محمد صبحي ودوره في نجاح مشوارها الفني

قالت سيمون إنها بمجرد انتهائها من تصوير مسلسل مع الفنان جميل راتب، تقابلت مع الفنان محمد صبحي، مضيفة: “استاذ صبحي كان يريد ان يراني وجهاً لوجه ، وكانت فترة فنية مهمة جدا لي وانتعاش من حيث الغناء والتمثيل”.

سيمون ومحمد صبحي

وتابعت: “استاذ صبحي هو من دعمني للقيام بدور مهم في كارمن وعندما استمعت للدور ،  تمنيت ان اشارك وبالفعل قدمت الدور ونجحت بشدة”.

وأردفت سيمون: "قدمت ايضاً مسرحية “لعبة الست “ وكان دور مختلف وانا مدينة بالفضل للأستاذ محمد صبحي وهو من رشحني ودعمني بشدة وكان مؤمن بقدراتي وإمكاناتي”.

سيمون

كما أشارت سيمون إلى دورها بمسرحية سكة السلامة ونجاحها حيث قالت: “كانت تجربة مهمة  ، واستاذ صبحي هو من اختارني ورشحتي وشاهد فيا  تركيبة خاصة جدا واختارني”.

سيمون ومحمد صبحي

وتطرقت سيمون خلال حوارها للحديث عن مسلسل فارس بلا جواد وكواليس تصويره مع النجم محمد صبحي حيث قالت: “كنا نجلس كفريق عمل معًا ونضع المقترحات ونتشاور في المشاهد وهكذا في جميع التفاصيل الخاصة  وتجربتي مع الفنان محمد صبحي من اهم التجارب في حياتي، ولابد ان ندعم كل النماذج الإيجابية بشكل عام”.

الجريدة الورقية