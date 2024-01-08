محام يكشف عقوبة التلاعب في اللوحات المعدنية

قال إسلام الضبع، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون المرور نص على عقوبة التلاعب بطمس اللوحات المعدنية بالحبس والغرامة تتراوح ما بين 300 لـ1500 جنيه، وفي حال تكرار هذا الأمر فنص القانون على الحبس مدة لا تتجاوز الـ6 أشهر، وسحب منه الرخصة، وأحيانًا يتم وقف الرخصة الشخصية، وأخذ السيارة لمدة معينة فيما يسمى بفترة الحضانة.

وطالب "الضبع"، خلال حواره مع الإعلامية سماح السيد، ببرنامج "قبل المداولة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، المواطنين بالتوجه لأقرب مرور لتحسين أي طمس موجود في اللوحة المعدنية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن الطمس قد يكون بحسن نسية بسبب التهالك، أو بسبب سوء نية للتهرب من المخالفات أو بعض الجرائم.

وأضاف أن تغليط العقوبة في طمس اللوحات المعدنية يصل للسجن لـ6 أشهر، وفي حال القيام بالمعارضة يتم تخفيف العقوبة إلى دفع الغرامة، مشيرًا إلى أن العقوبة في مثل هذه المخالفات هي عقوبة تقديرية للقاضي.