سيمون تكشف تفاصيل وفاة والدها المفاجئة: ضهري انكسر|مفاجأة عن والدتها

تحدثت سيمون لأول مرة عن نشاتها وأسرتها مشيرة إلى أن أجدادها من الصعيد، حيث إن والدتها من الشرقية ولكنها عاشت فترة كبيرة من حياتها في شبرا، وجاء ذلك خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس”.

سيمون تروي كواليس وفاة والدها المفاجئة بالدموع

ودخلت سيمون في نوبة بكاء حينما تذكرت كواليس وفاة والدها المفاجئة، حيث قالت: “وفاة والدي مفاجأة لي وكنت حزينة وكانت صدمة في حياتي في سنة ١٩٩١، وعلمت بعد ذلك انه كانت هناك سم في الفسيخ وكانت هناك عائلات وناس كتير ماتت بسبب هذه الأزمة في هذه السنة".

سيمون

وأضافت سيمون: “ضهري أتكسر بوفاة والدي، ولكني تحملت وقاومت واستمريت، ودائمًا اتحدث معه ومع والدتي وانهارت بالبكاء وتوجهت بالدعاء لهما”. مشيرةً إلي إنها قدمت اغنية "الملكة" واغنية “يارب تكوني مرتاحة” إهداء لوالدتها.

كما صرحت سيمون بانها درست في مدرسة الراهبات وتأثرت شخصيتها بدراستها في المدرسة، مضيفة: “كنا نقوم بأعمال خيرية ولازلت علي تواصل مع أصدقاء المدرسة”.

سيمون

وأوضحت سيمون سر تسميتها بهذا الإسم حيث قالت: “والدي هو من أسماني ومعناها مستجابة الدعاء وترجع الي مطربة فرنسية شهيرة ، وانا درست باللغة الفرنسية وكان مفروض ان ادخل اقتصاد وعلوم سياسة ولكني التحقت بالجامعة الأميركية وكانت حفلة الفنان مدحت صالح وكانت صدفة ان اشارك بالغناء ونجحت”.