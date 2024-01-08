سيمون تدخل في نوبة بكاء على الهواء (فيديو)

دخلت سيمون في نوبة بكاء على الهواء، أثناء حديثها عن والدها، قائلة: ""وفاة والدي كانت مؤلمة بالنسبة لي لأنها كانت مفاجأة، خاصة أنه كان يهتم بصحته جدا، وكان لا يشرب الشاي ولا القهوة وينام بدري وعمري ما شوفته عيان طوال حياتي".

ضهري أتكسر بوفاة والدي

وأضافت سيمون خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، على فضائية"الحياة"، بمناسبة عيد الميلاد المجيد: " في سنة 1991، كان فيه سم في الفسيخ، وتوفى بعد 13 يوما"، موضحه: شعرت أن ضهري أتكسر بوفاة والدي، لكنني تحملت وقاومت واستمريت".

ووجهت الفنانة سيمون رسالة لوالديها، قائله: "يارب تكونوا مبسوطين ومرتاحين واطمنوا.. وتوجهت بالدعاء لهما".