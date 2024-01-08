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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

سيمون تدخل في نوبة بكاء على الهواء (فيديو)

الفنانة سيمون
الفنانة سيمون

دخلت سيمون في نوبة بكاء على الهواء، أثناء حديثها عن والدها، قائلة: ""وفاة والدي كانت مؤلمة بالنسبة لي لأنها كانت مفاجأة، خاصة أنه كان يهتم بصحته جدا، وكان لا يشرب الشاي ولا القهوة وينام بدري وعمري ما شوفته عيان طوال حياتي".

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سيمون ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس".. الليلة

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سيمون تودّع أشرف عبدالغفور وتساند ابنته (صورة)

 ضهري أتكسر بوفاة والدي

وأضافت سيمون خلال حوارها مع  الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، على فضائية"الحياة"، بمناسبة عيد الميلاد المجيد: " في سنة 1991، كان فيه سم في الفسيخ، وتوفى بعد 13 يوما"، موضحه: شعرت أن ضهري أتكسر بوفاة والدي، لكنني تحملت وقاومت واستمريت".

ووجهت الفنانة  سيمون  رسالة لوالديها، قائله: "يارب تكونوا مبسوطين ومرتاحين واطمنوا.. وتوجهت بالدعاء لهما".

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