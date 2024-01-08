العثور على جثمان شاب طاف على "نيل أسيوط"

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط على جثة شاب طافية على مياه نهر النيل أمام نادي الشرطة بمركز الفتح، وتم انتشاله ونقله إلى مشرحة المستشفى ووضعه تحت تصرف النيابة العامة.

غرق شاب في مياه نهر النيل أمام نادي الشرطة بمركز شرطة الفتح بأسيوط

في البداية، تلقى اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، إخطارا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة المواطن. عثر على شاب طافيا في مياه نهر النيل أمام نادي الشرطة بمركز شرطة الفتح.

وعلى الفور انتقلت جثة من المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وقوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم التأكد من العثور على جثة شاب طافية على مياه البحر. نهر النيل. وتم انتشال الجثة من قبل رجال الإنقاذ النهري، وتم إيداعها في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأدت التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إلى تحديد هوية الغريق، وتبين أن الجثة تعود لشخص يدعى “جادالله و. أ.” 25 سنة، مقيم بقرية بنى مر.

وتم تكليف إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، بالتحقيق في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم لا.