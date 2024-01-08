تأسيس جيش أوروبي موحد.. ما العقبات؟

كشف حسين الوائلي، متخصص في الشأن الأوروبي، عن العقبات التي تمنع تأسيس جيش أوروبي موحد، مشددًا على أن النقطة الأساسية التي يختلف عليها أعضاء الاتحاد الأوروبي بخصوص تأسيسي جيش أوروبي موحد هي التمويل.

جيش أوروبي موحد

وأضاف "الوائلي"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن من العوامل التي من الممكن أن تمنع تأسيس جيش أوروبي موحد هو التضخم والاقتصاديات المتعثرة لبعض الدول في أوروبا، منوهًا بأن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا يتحمسون لهذا المقترح.

وشدد على أن الجيش الأوروبي الموحد هدفه التصدي لحلف الناتو الصناعة الأمريكية، مؤكدًا أن الهدف من الدعوة لجيش أوروبي موحد هو التصدي للخلايا النائمة في أوروبا والتصدي للإرهاب.