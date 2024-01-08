عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. "السيسي" و"أبومازن" يرفضان كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية رقيب بلواء جعفاتي يموت بسكتة قلبية بعد مقتل جنوده في غزة
الإثنين 08 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

تأسيس جيش أوروبي موحد.. ما العقبات؟

جيش أوروبي موحد
جيش أوروبي موحد

كشف حسين الوائلي، متخصص في الشأن الأوروبي، عن العقبات التي تمنع تأسيس جيش أوروبي موحد، مشددًا على أن النقطة الأساسية التي يختلف عليها أعضاء الاتحاد الأوروبي بخصوص تأسيسي جيش أوروبي موحد هي التمويل.

جيش أوروبي موحد 

وأضاف "الوائلي"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن من العوامل التي من الممكن أن تمنع تأسيس جيش أوروبي موحد هو التضخم والاقتصاديات المتعثرة لبعض الدول في أوروبا، منوهًا بأن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا يتحمسون لهذا المقترح.

وشدد على أن الجيش الأوروبي الموحد هدفه التصدي لحلف الناتو الصناعة الأمريكية، مؤكدًا أن الهدف من الدعوة لجيش أوروبي موحد هو التصدي للخلايا النائمة في أوروبا والتصدي للإرهاب.

مواد متعلقة

من هو الحاج جواد القيادي البارز في حزب الله؟.. شاهد

الحاج جواد.. خبير عسكري: رد حزب الله سيكون مختلف

شعبة الزيوت: مصانع بير السلم تعيد تصنيع "الزيت المستعمل" للجمهور

أستاذ الكبد: استخدام الزيت المستعمل كارثة.. "نسبة سم عالية ويصل للسرطان"

من قداس عيد الميلاد.. السيسي: أكتر أزمة متأثرين بها الحرب على غزة

الرئيس السيسي: أتمنى من الله أن يجعل هذا العام نهاية لفترة صعبة

الغرف السياحية: الحد الأدنى لأسعار الحج هذا العام 195 ألفًا

نائب وزير خارجية أمريكا السابق: السباق الانتخابي سيكون محتدمًا.. لن يكون كالمعتاد
الجريدة الورقية