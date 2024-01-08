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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عمرو دياب يتصدر أنغامي عربيًا بألبوم مكانك

عمرو دياب
عمرو دياب

استحوذ الهضبة عمرو دياب بألبومه الجديد “مكانك” على  المراكز الأولى عربيًا في قائمة الأكثر استماعاً عبر المنصة الموسيقية الشهيرة أنغامي. 

 

 

 

حصلت 11 أغنبة من الألبوم على المراكز الأولى منذ طرحها في نهاية ديسمبر من العام الماضي. 

 

بلغ عدد مرات استماع ألبوم مكانك مايقرب من 30 مليون عبر انغامي المنصة الحصرية التي شهدت طرحه. 

 

جاء عمرو دياب في ألبوم مكانك بـ 12 أغنية “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالإسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”

 

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، أحمد  إبراهيم  والموزعين وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم

 

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