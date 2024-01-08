مرونة في سعر صرف الدولار خلال شهرين.. فيديو

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موقف صندوق النقد الدولي من دعم مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فخري الفقي ، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لديها 5 مصادر للنقد الأجنبي لربح 300 مليار دولار.

وأكد أن الدولة حققت خلال 10 سنوات مضت من 100 لـ120 مليار دولار، منوها إلى أن الوصول لـ300 مليار دولار يتم من خلال “الصادرات والإنتاج والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج”.

وبشأن تمويل صندوق النقد الدولي لمصر، نوه فخري الفقي أن الصندوق يدرس زيادة تمويل مصر، من 3 مليار دولار لـ 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى التمويل الاستثنائي الذي يعرف بتمويل الصلابة والاستدامة.

وبشأن مرونة سعر الصرف، تابع: “الرئيس السيسي أكد أن الدولة مع مرونة سعر الصرف، بشرط وجود حصيلة من العملات الاجنبية في البنوك من 5 لـ10 مليار دولار، بالإضافة إلى استمرار معدل التضخم في الانخفاض”.

فيما أكد الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، أنه ستحدث مرونة في سعر صرف الدولار خلال الشهرين المقبلين.