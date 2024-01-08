سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر.. هكذا بحث الكثيرون خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وعدم استقرار سوق الذهب الذي يشهد يوم تلو الأخر ارتفاع في أسعاره.

ووفق أخر تحديث للأسعار فقد شهد الدولار اليوم الإثنين الموافق 8 يناير 2024 حالة من الاستقرار داخل البنوك العاملة في مصر، ونستعرض في السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري..

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري .. 30.82 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري.. 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر.. 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي .. 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولاراليوم في بنك " CIB"

..30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامي.. 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك QNB “قطر الوطنى الأهلي” ..30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC ..

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية ..30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس..30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد..30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجي..30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية .. 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .