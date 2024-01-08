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الإثنين 08 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير اقتصادي: صندوق مصر السيادي نجح في تحديد الأصول غير المستغلة

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي

كشف الدكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي، مفهوم الصندوق السيادي، موضحًا أن الكويت أول دولة أنشئت صندوق سيادي، والآن هناك أكثر من 170 صندوق سيادي حول العالم.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، والمذاع على قناة صدى البلد، إن دخول مصر منظومة الصناديق السيادية تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يخدم 9 أهداف رئيسة في مختلف مجالات الحياة.

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ونوه إلى أن صندوق مصر السيادي يعرض حصص معينة للمشروعات الاستثمارية، كما أنه شريك أساسي في كل المشروعات، مشيرًا إلى أن الأرباح والمكاسب التي يحققها الصندوق تعود للخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي نجح في تحديد الأصول غير المستغلة، موضحًا أن الدولة تسعى لإنشاء محطات قوية للتصدير للوصول إلى 300 مليار، مردفًا: “خلال السنوات الماضية كان هناك العديد من التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري، مثل فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، التحديات الإقليمية في الشرق الأوسط خاصة مع دول الجوار”.

ونوه إلى أن هناك العديد من الأهداف يمكن لمصر القيام بها للوصول إلى صادرات بقيمة 300 مليار، مثل، استغلال انضمام مصر  للبريكس، وخلق برامج سياحية لجذب شعوب دول مجموعة البريكس.

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