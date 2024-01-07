الأحد 07 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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من يراقب على صندوق مصر السيادي؟ (فيديو)

أيمن سليمان، الرئيس
أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن من الذي يراقب على الصندوق، مؤكدًا أن مجلس الإدارة مكون من أعضاء مستقلين، وأعضاء ممثلين للدولة برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "الحكاية"، أن مجلس الإدارة يضم أيضًا ممثلين من وزارات المالية، والاستثمار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الجمعية العمومية التابعة للصندوق برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، و11 عضو ممثل فيهم وزراء المالية والتخطيط والاستثمار، وأحد نواب محافظ البنك المركزي، و7 أعضاء مستقلين من الأعضاء المصرية، لافتا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أحد المراقبين على الصندوق، بالإضافة إلى الرقابة الإدارية.

مصير مجمع التحرير

وقال إن مجمع التحرير سيكون فندق وشقق فندقية ومكاتب وحال تجارية ومطاعم، مضيفا أنه تم الاتفاق مع مطورين وهو تحالف أمريكي إماراتي. 

وأوضح أنه جرى العمل على التطوير داخليا وسيتم البدء في التطوير خارجيا، مؤكدا أن أحد العلامات التجارية التابعة لعائلة "ماريوت" هي التي ستدير الفندق، مؤكدا أن هناك صندوق المطور العقاري وهو صندوق فرعي لديه مجلس إدارة ومدير تنفيذي يراقب عليه مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وهو الجمعية العمومية لهذا الصندوق الفرعي. 

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