زعيم المعارضة الأورومو يناشد إثيوبيا والصومال بعدم التعرض للاجئين

اثيوبيا تشعل القرن الافريقي

أعربت جبهة تحرير أورومو المعارضة الاثيوبية، عن "قلقها البالغ" إزاء تصاعد التوتر بين أديس أبابا ومقديشو بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال.

دعا Odaa Tarbii، المتحدث الرسمي لجيش تحرير الأورومو، في بيان صحفي، إلى الهدوء والتفاهم من جميع الأطراف ، و احترام اللاجئين والمواطنين المدنيين على كلا الجبهتين خلال هذه الأوقات المشحونة عاطفيا" .

وجاء البيان على خلفية تزايد الدعوات والتحريضات على وسائل التواصل الاجتماعي لطرد المواطنين الإثيوبيين، ولا سيما الأورومو، القاعدة العرقية لرئيس الوزراء أبي أحمد، من الصومال.

وقال المتحدث الرسمي لجيش تحرير الأورومو، إن من الأهمية بمكان أن ندرك أن اللاجئين الفارين من إثيوبيا، سواء كانوا من الأورومو أو غيرهم، لا يحملون أي نوايا سيئة تجاه الصومال، وقد تعايش العديد من اللاجئين، سواء اللاجئين أو غير اللاجئين المقيمين في الجوار، ويشاركون بشكل وثيق في التجارة والزراعة والرعي والعبادة.

في هذا الوقت الحرج من التوترات السياسية المتصاعدة، نناشدكم حماية أورومو وغيرهم من اللاجئين الإثيوبيين المقيمين في الصومال".

وحث الحزب المجتمع الدولي وجميع الدول المجاورة على التدخل "قبل أن تلحق أضرار كبيرة بالمنطقة" نتيجة للصراع الوشيك.

أثار توقيع مذكرة التفاهم، التي تمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر مقابل الاعتراف الدولي بأرض الصومال، غضبا في جميع أنحاء الصومال. في 06 يناير 2024 .

وتعتبر الصومال أرض الصومال واحدة من مناطقها وأظهرت التزاما بحماية سيادتها، في حين قالت إثيوبيا إن الصفقة

لاتنتهك أي قوانين، أو أعراف دولية، مشيرة إلى أن دولا أخرى سعت أيضا إلى إقامة شراكات اقتصادية في المنطقة.