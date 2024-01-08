وفد من تعليم أبوتشت يزور كنيسة العذراء مريم بأبوشوشة

قدم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الاثنين ٨ يناير الجاري التهنئة، للأخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك أثناء زيارته لكنيسة العذراء مريم والانبا انطونيوس بابوشوشة التابعة لإيبارشية نجع حمادي الاقباط الأرثوذكسي.

وكان في استقباله القس بولس نظير كاهن الكنيسة وشنودة النمر، وعدد من رجال الدين المسيحي يرافقه في زيارته هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام واحمد برعي عضو لجنة المتابعة وتقويم الأداء وحدادي صابر مسؤول الأمن.

أعرب قاصد والوفد المرافق له عن سعادتهم بمشاركتهم الأخوة الاقباط في الاحتفال باعيادهم مؤكدا علي روح المحبة التي تجمع بين الشعب المصري وان المجتع المصري نسيج واحد تربطه الوحدة الوطنية، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام علي الاخوة الاقباط والشعب المصري بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق وان يديم علي وطننا الغالي مصر وشعبها الكريم الامن والسلام والاستقرار مشيرا الي ان التلاحم الفريد لابناء الأمة المصرية سيظل صمام الأمان والركيزة الاساسية لترسيخ دعائم النماء والاستقرار بالدولة.

من جانبه أعرب القس بولس عن خالص شكره لمدير عام تعليم أبوتشت والوفد المرافق له عن تهنئتهم ومشاركتهم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

مشيرا الي ان هذه الأعياد والمناسبات ثمثل فرصة جديدة لنشر المحبة والاخاء بين ابناء الشعب المصري داعيا الله أن يظل الوطن رمزا لمعاني وقيم المحبة والسلام.