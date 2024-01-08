الأسهم الأمريكية : انخفاض مؤشر "داو جونز" بفعل تراجع سهم "بوينغ"

فتح المؤشر داو جونز التداول فى أسواق الأسهم الأمريكية منخفضا خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بفعل تراجع سهم شركة بوينغ التي أوقفت تشغيل بعض طائراتها في حين دفعت أسهم الشركات الكبرى المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك نحو الصعود.

الأسهم الأمريكية

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 138.74 نقطة، أو بنسبة 0.37%، عند الفتح إلى مستوى 37327.37 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 6.46 نقطة، أو بنسبة 0.14%، ليصل إلى 4703.70 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 40.39 نقطة، أو 0.28%، إلى 14564.47 نقطة.

وتراجعت أسهم شركة "بوينغ" في تعاملات ما قبل السوق يوم الاثنين، حيث استوعبت الأسواق الأخبار التي تفيد بأن إدارة الطيران الفيدرالية أمرت بإيقاف مؤقت لعشرات طائرات "بوينغ" 737 "ماكس" من طراز 9.

وانخفضت الأسهم بنسبة 8% في ساعات التداول الأولى في الساعة 4:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية يوم السبت إن حوالي 171 طائرة في جميع أنحاء العالم ستتأثر بتوجيهات صلاحيتها للطيران في حالات الطوارئ، والتي تتطلب فحص الطائرات قبل الطيران مرة أخرى. ينطبق الأمر على شركات الطيران الأميركية وشركات النقل العاملة في الأراضي الأميركية.

الأسهم الأوروبية تهبط مع تراجع أسهم الطاقة وارتفاع العوائد على السندات

الأسهم الأوروبية

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الاثنين، لتواصل بدايتها الضعيفة للعام، إذ أثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتراجع أسهم الطاقة بالسلب على الرغبة في المخاطرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل الى نحو 0.1%.

وارتفعت عوائد السندات الأوروبية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية لأجل 10 سنوات، مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.

وأدى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت مبكر إلى استمرار دعم الدولار وعوائد السندات قبل إصدار تقرير تضخم أسعار المستهلكين يوم الخميس.

وانخفضت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية 1.4%، مما أثر بالسلب بشكل كبير على المؤشر ستوكس 600، إذ تراجعت أسعار النفط بسبب خفض كبير للأسعار من قبل السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، وزيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

على صعيد البيانات، ارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية بأقل من المتوقع في حين ارتفعت الصادرات بأعلى من توقعات نوفمبر، بحسب الاسواق العربية.

وسيتحول تركيز المستثمرين أيضا إلى بيانات مبيعات التجزئة في منطق اليورو لشهر نوفمبر والتي من المقرر أن تصدر في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

ارتفعت أسهم شركة باندورا الدنماركية للمجوهرات فى الأسهم الأوروبية 2.5% بعد أن تجاوزت المبيعات الفصلية التوقعات.