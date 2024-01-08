الأسهم الأوروبية تهبط مع ارتفاع العوائد على السندات

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الإثنين، لتواصل بدايتها الضعيفة للعام، إذ أثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتراجع أسهم الطاقة بالسلب على الرغبة في المخاطرة.

الأسهم الأوروبية

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في أسواق الأسهم الأوروبية بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش بما يصل الى نحو 0.1%.

وارتفعت عوائد السندات الأوروبية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية لأجل 10 سنوات، مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.

وأدى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت مبكر إلى استمرار دعم الدولار وعوائد السندات قبل إصدار تقرير تضخم أسعار المستهلكين يوم الخميس.

وانخفضت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية 1.4%، مما أثر بالسلب بشكل كبير على المؤشر ستوكس 600، إذ تراجعت أسعار النفط بسبب خفض كبير للأسعار من قبل السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، وزيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

على صعيد البيانات، ارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية بأقل من المتوقع في حين ارتفعت الصادرات بأعلى من توقعات نوفمبر، بحسب الأسواق العربية.

وسيتحول تركيز المستثمرين أيضا إلى بيانات مبيعات التجزئة في منطق اليورو لشهر نوفمبر والتي من المقرر أن تصدر في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

ارتفعت أسهم شركة باندورا الدنماركية للمجوهرات في الأسهم الأوروبية 2.5% بعد أن تجاوزت المبيعات الفصلية التوقعات.

الأسهم الأمريكية تتكبد أسوأ خسائر أسبوعية منذ أكتوبر

الأسهم الأمريكية

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة متقلبة أمس الجمعة، لكنها أغلقت في نهايتها على ارتفاع طفيف في ظل استيعاب المستثمرين لأحدث بيانات الاقتصاد الكلي التي قدمت آراء متناقضة عن الموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، أنهى مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع الأسبوع الأول من عام 2024 بأداء سلبي ملحوظ، إذ سجل ستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر أكتوبر، في حين عانى ناسداك من أسوأ أسبوع منذ أواخر سبتمبر.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.37 نقطة أو ما يعادل 0.18% ليغلق عند مستوى 4697.05 نقطة .

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.47 نقطة أو ما يوازي 0.09% إلى 14521.77 نقطة.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 24.09 نقطة أو 0.07% ليغلق عند مستوى 37464.43 نقطة.