تراجع أسعار الذهب في مصر بكل الأعيرة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 يناير 2024، انخفاضًا في سوق الصاغة، حيث تراجعت أسعار الذهب في مصر بكافة الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر :

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3325 جنيهًا للبيع، وفي المقابل 3275 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم عند 3800 جنيه للبيع، وفي المقابل 3742 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم بسعر 3483 جنيهًا، وفي المقابل 3431 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 صباح اليوم عند 2216 جنيهًا للبيع، وفي المقابل 2183 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بسعر 2850 جنيهًا، مقابل 2807 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 والذي يزن 8 جرامات 26600 جنيه للبيع، وفي المقابل 26200 جنيه في حالة الشراء.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات البورصات العالمية اليوم الإثنين 8 يناير2024، لتصل أونصة الذهب إلى 2047 دولارًا للبيع، وفي المقابل 2055 دولارًا في حالة الشراء.