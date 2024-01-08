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الإثنين 08 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط عاطل بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية بأسيوط

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في أحدث عملية ناجحة لضبط المخالفين للقانون، تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على عاطل مشتبه به لتورطه في تجارة الأسلحة النارية في مركز شرطة الفتح. وفي عملية التفتيش، تم ضبط 2 بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، طبنجة، و7 فراد محلية، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلقات المختلفة الأعيرة

تمت مواجهة المتهم بالأدلة التي ضبطت بحوزته، واعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وقد أقر المتهم بنشاطه الإجرامي عندما واجهته السلطات الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. من المهم أن تظل السلطات الأمنية يقظة وحذرة في مكافحة الجريمة وضمان سلامة وأمان المجتمع..

هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأمنية للحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة في مصر والتصدي للتجارة غير الشرعية بالأسلحة، وحماية الأمن والسلامة العامة.

الجريدة الورقية