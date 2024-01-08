مدير تعليم نجع حمادي يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

تفقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الاثنين، يرافقه تغريد حمادي إسماعيل رئيس قسم التدريب، مدير مركز التنمية المهنية، وعمر فتحي مسئول التدريب بمركز التنمية المهنية، أقسام ديوان الإدارة التعليمية بنجع حمادي، لتقديم التهنئة للزملاء المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتقديم حلوي العيد علي جميع العاملين بأقسام ديوان الإدارة.

وأكد الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن مصر ستظل دائماً نسيجاً واحدا مترابطا تجمعه مشاعر المحبة والإخاء التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، متمنيا أن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصرنا الغالية وأن تستمر خطط البناء والتنمية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ودعا مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، المولى عز وجل ان يحفظ مصر وشعبها وقائدها وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء.