فيديو يثير فضائح ومعجزات في لاغوس للمذيع تيميتوب

تعج وسائل التواصل الاجتماعي بعد عرض من ثلاثة أجزاء عن المذيع التلفزيوني الراحل ، النبي تيميتوب بالوغون جوشوا (TB Joshua) ، من قبل هيئة الإذاعة البريطانية Africa Eye.

ويعرض الفيديو الطويل، المقسم إلى ثلاث حلقات والمتاح على موقع يوتيوب باسم "التلاميذ: عبادة تي بي جوشوا"، شهادات من تلاميذ سابقين وعمال كنيسة يقدمون ادعاءات خطيرة ضد تيميتوب.

يزعم الشهود، ومعظمهم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وناميبيا وجنوب أفريقيا، أنهم تعرضوا للتلاعب والإيذاء الجسدي من قبل تي بي جوشوا، مما أجبرهم على البقاء معه لمدة تصل إلى 14 عاما.

كما يدقق التحقيق في انهيار مبنى 12 سبتمبر 2014 في بيت ضيافة كنيسة كنيس جميع الأمم ، الذي يملكه جوشوا. وأودى الانهيار بحياة 116 شخصا على الأقل، معظمهم من الأجانب.

وردا على ذلك، أعرب العديد من مستخدمي الإنترنت عن صدمتهم، وحثوا على إجراء تحقيق شامل في هذه المزاعم.

على موقع X ، تويتر سابقا حيث كانت القصة تقود الاتجاهات ، خاصة في نيجيريا وغانا ، أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي @tahbryce "إنه عالم مجنون ، هناك أكثر بكثير مما هو موجود للعين".

"يجب حظر الكنيسة دع الجميع يخدمون ويسبحون إلههم. لدينا شعب فاسد يتظاهر بأنه يخدم الله@benKEofficial".

"ما يثير الصدمة هو عدد الحكومات في إفريقيا التي تسمح لمثل هؤلاء المحتالين بالعمل" @Tirus56131185

يبدو أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الآخرين لديهم رأي مختلف حول القضية حيث أمطروا أسئلة مختلفة حول الكشف.

"كان الفيلم الوثائقي TB Joshua مجرد رحلة أفعوانية بالنسبة لي. في البداية كنت مثل لماذا ينتظرون موته قبل أن يسقطوه وهم يعلمون أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه؟ بعد الحلقة الأخيرة ، أنا جالس هنا في البكاء أتساءل إذا كان الغضب أو خيبة الأمل أو عدم التصديق أو الألم" كتب @gyaigyimii على X.



