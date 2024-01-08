تعليم قنا يدشن وحدة مهنية للتواصل ودعم المعلم لحل المشكلات بالمدارس

قال عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية ، إن النظر إلى المشكلات التى تعوق الإدارة المدرسية أو الزملاء العاملين فى الحقل التعليمي يجب أن ينظر إليها إلى زميل تنفذى بمرحلة المهد فجميع المشكلات التى يعانى منها الزملاء يتم التعامل معها عقب تصدرها لبوستة مكتب المدير العام وتوجيهات للاقسام المختصة سواء كانت مشكلات مالية تخص. مستحقات مالية وإدارية أو مشكلات مهنية تخص توجيهات المواد الدراسيه الأساسية .

جاء ذلك خلال الندوة التعريفية التى نظمها قسم التواصل ودعم المعلمين بتعليم قوص و التى دشنتها مديرية التربية والتعليم بتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا و رئاسة الدكتورة نجاة عارف رئيس وحدة التواصل بتعليم قنا بإدارات المديرية التسع والتى تهدف للتواصل مع العاملين بالمدارس سواء بالقطاع الإدارى أو المهنى الذى يخص المعلمين .

وعن الدور الذى تقوم به وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية ، أكدت هبه العويضى رئيس وحدة التواصل بإدارة قوص التعليمية إن الهدف الأساسي لتدشين وحدات التواصل بالمدارس هو دعم أطر التواصل بين المعلم والإدارة المدرسية من خلال تكليف مسؤول تواصل بكل مدرسة لتوصيل صوت الزملاء للقسم بالإدارة التعليمية والتعامل مع المشكلات المصدرة للوحدة بالتنسيق مع مدير الإدارات التعليمية والتى بدورها تبدأ فى التعامل مع المعوقات وإن تعذر حلها يتم تصعيدها لوحدة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم والتى بدورها تبدأ التنسيق مع التوجيهات والأقسام الإدارية لحل كل مشكله على حدى .

اختتمت الندوة التى حضرها مديرى مدارس إدارة قوص التعليمية بجميع المراحل بحفل ثقافى فنى بقاعة كليوبترا غلاب شارك فيه الشاعر الغنائى احمد الشباط والفنان خالد الشريف والملحن ناصر كمال والميتهل محمد عبدالعاطى وعزت الشريف مدير العلاقات العامة والشاعر مجاهد حارس موجه اول التربية المسرحية والفنان عبدالغنى محمد موجه اول التربية الموسيقية.