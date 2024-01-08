تراجع الذهب مع صعود الدولار والتركيز على بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 8 يناير، إذ أدى تلاشي التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قبل صدور بيانات رئيسية للتضخم في وقت لاحق هذا الأسبوع.

أسعار الذهب

وانخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل نسبته نحو 0.7% ليصل إلى مستوى سعر 2030.49 دولار للأونصة. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2037.00 دولار للأونصة، وكان التداول ضعيفا في آسيا مع إغلاق السوق اليابانية بسبب عطلة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% بعد أن سجل أفضل أسبوع له منذ يوليو 2023 يوم الجمعة، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بما يتجاوز 4%.

وأظهرت بيانات رسمية أن أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة وظفوا عددا من العاملين أكبر مما كان متوقعا في ديسمبر، لكن بيانات منفصلة من معهد إدارة التوريد أشارت إلى أن قطاع الخدمات تباطأ بشكل كبير الشهر الماضي.

ويتوقع المستثمرون بنسبة 64% تقريبا أن يخفض مجلس الاحتياطي سعر الفائدة في مارس، وذلك انخفاضا من 90% تقريبا قبل دخول العام الجديد، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي يصدر يوم الخميس لتحديد التوقعات بشأن وتيرة خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 22.97 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين 0.6 % إلى 954.13 دولار. وخسر البلاديوم 1.3% ليصل إلى 1013.78 دولار، وهو انخفاض للجلسة العاشرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال تعاملات، اليوم الاثنين 8 يناير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3300 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3771 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3457 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2828 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2200 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1885 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1414 جنيهات، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 26400 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2030 دولارًا للأوقية.