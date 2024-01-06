الأسهم الأوروبية تسجل أول خسارة أسبوعية

تكبدت الأسهم الأوروبية أول خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، مع استقبال المستثمرين مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية العالمية المتضاربة، وذلك في بداية مضطربة للعام الجديد بعد صعود قوي في 2023.

الأسهم الأوروبية

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية منخفضا بنحو 0.3%، إذ قلص بعض خسائره بعد تراجعه بأكثر من 1% خلال الجلسة، مع تسجيل تراجع أسبوعي 0.5%.

وكان قطاعا التجزئة والمواد الكيميائية أكبر الخاسرين بين القطاعات فى أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الجمعة، وتصدر قطاع التجزئة الخسائر الأسبوعية، بحسب الأسواق العربية.

ومما ساعد في الحد من الخسائر فى أسواق الأسهم الأوروبية، اليوم، ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.4%، في حين ربحت أسهم قطاع الإعلام فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.3%.

الأسهم الأمريكية تتكبد أسوأ خسائر أسبوعية منذ أكتوبر

الأسهم الأمريكية

شهدت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة متقلبة أمس، الجمعة، لكنها أغلقت في نهايتها على ارتفاع طفيف في ظل استيعاب المستثمرين لأحدث بيانات الاقتصاد الكلي التي قدمت آراء متناقضة عن الموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، أنهى مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع فى أسواق الأسهم الأمريكية الأسبوع الأول من عام 2024 بأداء سلبي ملحوظ.

إذ سجل ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى الأسهم الأمريكية أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر أكتوبر، في حين عانى ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى الأسهم الأمريكية من أسوأ أسبوع منذ أواخر سبتمبر.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل إلى نحو 8.37 نقطة أو ما يعادل نسبته نحو 0.18% ليغلق عند مستوى نحو 4697.05 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل نحو 11.47 نقطة أو ما يوازي نسبته ارتفاع نحو 0.09% ليصل إلى مستوى 14521.77 نقطة.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 24.09 نقطة أو بما يصل نسبته ارتفاع نحو 0.07% ليغلق عند مستوى 37464.43 نقطة.