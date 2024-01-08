اتحاد الكرة المصري يُعلن عقوبات لاعب شباب الخربة بعد واقعة الإعتداء على حكم

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف اللاعب محمود سليمان حافظ ثمانية شهور وتوقيع غرامة مالية ١٠ آلاف جنيه لإعتدائه على حكم مباراة فريقه " مركز شباب الخربة أمام نادي ٦ أكتوبر برمانة " بدوري القسم الثالث ، مع رفع مذكرة توصية لمجلس إدارة الاتحاد بشطب اللاعب المذكور من سجلات الاتحاد.



كما تقرر اعتبار فريق شباب الخربة مهزوم ٢ / صفر لصالح نادي ٦ أكتوبر برمانة ، إلى جانب نقل مباراة لمركز شباب الخربة خارج ملعبه و ذلك لنزول السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة المركز لأرض الملعب و اعتراضهم على الحكم بشكل غير لائق.



كما تقرر إيقاف حسين محمد عيد إداري مركز شباب الخربة " أربع مباريات " وغرامة مالية ألف جنيه تسدد لخزينة اتحاد الكرة في خلال أسبوعين من تاريخه وذلك لطرده للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

اتحاد الكرة المصري



