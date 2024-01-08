وزير الشباب يكرم الفائزين ببرنامج "طموح"

بحضور سفير كندا وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه ...

كرم اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الفائزين من برنامج "طموح" وذلك بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

ونوه وزير الشباب بأن الدولة تعمل على رعاية الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي كما تحرص القيادة السياسية على تمكين الشباب ووضعهم محل المسئولية، مضيفًا إننا فى وزارة الشباب والرياضة نحرص على تطوير العديد من البرامج الشبابية التى تخدم الشباب المصري بجميع محافظات الجمهورية وبخاصة فى برامج ريادة الاعمال لتمكين الشباب واتاحة الفرص لهم لتحقيق ذاتهم.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر الى السفير الكندى لويس دوماس وهنأه على احتفال كندا بمرور ٧٠ عام على تواجد السفارة الكندية بجمهورية مصر العربية كما توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر الى صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه على تعاونهم مع الوزارة فى هذا البرنامج والذي يساعد على توعيه الشباب والتعرف على افكارهم ورؤيتهم للاستفادة بها فى تلك القضية الهامة المتعلقة بالصحة الإنجابية. كما عبر الدكتور اشرف صبحي عن امله فى اقامة العديد من الورش للشباب بالتعاون مع السفارة الكندية مستقبلا لتنمية مهارات الشباب المصري وتطويرها اكثر.

وتوجه السفير الكندى بمصر لويس دوماس بالشكر الى وزير الشباب والرياضة على إتاحة الفرصة على المشاركة فى هذا المشروع الناجح والقضية المجتمعية الهامة .

كما أعرب عن اماله فى مزيد من المشروعات الناجحة والشراكة مع الحكومة المصرية والتى يري انها تعطى الكثير من الاهتمام فى هذه القضية الهامة الخاصة بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية.

وعبر الدكتور هشام الروبي رئيس مؤسسة اتجاه للتنمية عن سعادته بالتواجد فى اي عمل يرتبط بوزارة الشباب والرياضة، كما اثني على التعاون المثمر بين الوزارة وسفارة كندا بمصر وصندوق الامم المتحدة للسكان شركاء النجاح فى المشروع .

فيما اوضحت جيرمان حداد القائم باعمال ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان ان الشباب هم القوام الرئيسي لاي مجتمع وهو ما جعلنا حريصين بالتعاون مع الحكومة المصرية وبالتحديد وزارة الشباب والرياضة والشراكة التى اثمرت عن وجود " ٣٤١ " من اندية السكان بمصر وحيث ان الصندوق يؤمن بقدرات الشباب وهو ما اثمر عن هذا التعاون فى هذا المشروع الناجح والمهم .

وكانت الإدارة المركزية لتمكين الشباب برئاسة وكيل الوزارة منال جمال وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه قد قامت بتنفيذ هاكاثون لريادة الأعمال بعنوان”برنامج طموح للقضايا السكانية والصحة الإنجابية”.

ويستهدف برنامج “طموح للقضايا السكانية والصحة الإنجابية” رواد الأعمال الشباب ممن لديهم أفكار وحلول مشروعات أو مبادرات مبتكرة لقضايا السكان والصحة الإنجابية.

