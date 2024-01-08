نائب محافظ القاهرة تتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شق الثعبان

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة،على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المنطقة الجنوبية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وموقف تقنين الاوضاع لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور المستشار ايمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية و العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان و ممثلي ادارات الاملاك و الإيرادات بمحافظة القاهرة.

إنشاء قاعدة بيانات لجميع المصانع والورش القائمة بها

وخلال الاجتماع، استعرضت نائب محافظ القاهرة الجهود في رفع كفاءة وتطوير المنطقة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لجميع المصانع والورش القائمة بها، بالتزامن مع تقنين أوضاع تلك الورش في اطار جهود تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية بها، عبر القيام برصف الطرق وعمليات التجميل وتنسيق الموقع العام لتحويلها لمدينة عالمية للرخام والجرانيت باعتبار أن المنطقة أحد أهم تجمعات هذه الصناعة؛ من أجل تعظيم صادراتها.

كما تابعت نائب المحافظ إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بالمنطقة، ورفع كفاءة المنطقة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للعمل على مواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.

وجهت نائب المحافظ بحصر شامل لعدد المصانع والورش و المعارض التي قامت بالسداد الكامل والجزئي لكافة مديوناتها لتقنين اوضاعهم، الى جانب حصر الحالات الغير جادة في السداد وبيان اسبابها والاجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المتقاعسين عن السداد وذلك في ضوء اتجاه الدولة نحو تعظيم اهمال التطوير بالمنطقة والذي يسهم في زيادة قيمة الصادرات بشكل عام خلال المرحلة الحالية، ودعم الصناعة المصرية.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قام بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليها ، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة ومن بينها تشجير الصينية التى تتوسط تقاطع محور سميرة موسى مع مدخل مدينة الأسمرات ، والجزيرة التى تتوسط محور المستشار عبد المجيد محمود مع مدخل الأسمرات ، وأعمال إنشاء حديقة عامة بتقاطع محور المستشار عبدالمجيد محمود مع شارع 17 بالمقطم .

وثمن محافظ القاهرة ما تقوم به هيئة نظافة وتجميل القاهرة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، وكذلك سعيها لتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بها .