اسكواش الصيد يحرز مراكز متقدمة فى بطولة انجلترا المفتوحة للناشئين والناشئات

حقق لاعبو ولاعبات الاسكواش بنادى الصيد مراكز متقدمة فى بطولة انجلترا المفتوحة للناشئين والناشئات والتى اقيمت بمدينة برمنجهام خلال الفترة من 3 – 7 يناير الجاري ، والتى أسفرت نتائجها عن الاتى :

توج اللاعب يوسف هشام بالمركز الاول والميدالية الذهبية لمرحلة 17 سنة ، فيما فاز اللاعب ادم رجب بالمركز الاول والميدالية الذهبية لمرحلة 11سنة.



كما حصدت اللاعبة نادين صادق المركز السابع لمرحلة 11سنة ، وحقق اللاعب حسن الحسن المركز التاسع لمرحلة 11سنة ، واحرز اللاعب عمار الطيب واللاعبة نادية تامر المركز التاسع لمرحلة 15سنة.