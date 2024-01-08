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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اسكواش الصيد يحرز مراكز متقدمة فى بطولة انجلترا المفتوحة للناشئين والناشئات

الاسكواش .
الاسكواش .

حقق لاعبو ولاعبات الاسكواش بنادى الصيد مراكز متقدمة فى بطولة انجلترا المفتوحة للناشئين والناشئات والتى اقيمت بمدينة برمنجهام خلال الفترة من 3 – 7 يناير الجاري ، والتى أسفرت نتائجها عن الاتى :
توج اللاعب يوسف هشام بالمركز الاول والميدالية الذهبية لمرحلة 17 سنة ، فيما فاز اللاعب ادم رجب بالمركز الاول والميدالية الذهبية لمرحلة 11سنة.


كما حصدت اللاعبة نادين صادق المركز السابع لمرحلة 11سنة ، وحقق اللاعب حسن الحسن المركز التاسع لمرحلة 11سنة ، واحرز اللاعب عمار الطيب واللاعبة نادية تامر المركز التاسع لمرحلة 15سنة.

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