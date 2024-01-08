محافظ الغربية يتابع أعمال كورنيش المحلة الكبري

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،أن التطوير الجاري بكورنيش المحله حقق طفرة كبيرة بالمنطقة ولا سيما تحقيق الاستغلال الأمثل لخلق متنزه جديد أمام أهالي المحله وأن المحافظة حريصة كل الحرص على إتمام كافة الأعمال وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضاري المتكامل الذي يليق بأهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته لاستمرار العمل في كورنيش المحلة الكبرى حيث يتم اعمال غمر للرمال لزوم الردم جانبي الكوبري بالاضافة الى استمرار اعمال الدبش على بحر الملاحة في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.

الجدير بالذكر أن كورنيش مدينة المحلة الكبرى يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي المدينة.