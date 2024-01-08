ورشة عمل عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في الجامعة الألمانية بالقاهرة

نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة ورشة عمل عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة البرمجيات العالمية مايكروسوفت.

وأستغرقت فاعليات عمل الورشة، التي عقدت بعنوان "إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي AI Unleashed"، تحت إشراف لجنة علمية مشكلة من الدكاترة أحمد وهبي، وجورج فهيم الأستاذان بكلية العلوم التطبيقية والفنون والدكتورة سارة الديب، الأستاذ المساعد بكلية تكنولوجيا الإدارة، وبمشاركة نخبة من الخبراء المتحدثين من شركة مايكروسوفت.

أهمية الذكاء الاصطناعي

وقدموا شرحاً وافياً عن مفهوم الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence محاكاة لتفكير الإنسان، وأهميته نظراً لما نشاهده من تطور تلك التقنية التكنولوجية الحديثة في زمن قياسى ملحوظ في هذا العصر، في وقت تتسارع فيه تأثير تلك التقنيات مثل تقنية الذكاء الاصطناعى ، حيث أصبحت من اهم الأليات التي تؤدى دور حيوي في جميع القطاعات منها الصحية والتعليمية والصناعية والزراعية و غيرها وبما يتطلب معه تحركاً شاملاً لجميع أطياف المجتمع، بدءًا من الأفراد وصولاً إلى القطاع الاقتصادي والحكومي.

كما تناولت ورشة العمل التي تحدث فيها أحمد سلامة، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة مايكروسوفت مصر، وعمرو إبراهيم مسؤول حلول البيانات والذكاء الاصطناعى في مايكروسوفت مصر، ورامي كالاتشي، مسؤول الأمن السيبراني لشركة مايكروسوفت أفريقيا -عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأدواته التي يمكن أن يستفيد منها كل فرد على حدة ويطوعها في مجال تخصصه، ومنها تطبيق شات جي بي تي (ChatGPT) باعتباره من أشهر و أهم أدوات الذكاء الإصطناعي التي أنتشرت مؤخراً وهو تطبيق محادثة باستخدام روبوت دردشة "شات بوت" (Chatbot) يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة والمناقشة بطريقة تأخذ طابع النقاش الحقيقي التفاعلي ، كما انه يحتوى على قاعدة معرفية واسعة، تغطي العديد من المجالات والموضوعات حيث يمكن استخدامه في صياغة المقالات وحل المعادلات الرياضية وكتابة أو التحقق من دقة أكواد HTML، وكذلك تقديم أفكار إبداعية لتصميمات الجرافيك ، بجانب المساعدة في إنشاء نص مقروء عند الطلب بمجموعة متنوعة من الأنماط والأصوات ولأغراض مختلفة حسب طبيعة العمل.

وتأتى ورشة العمل فى ضوء اهتمام الجامعة كمركز للتميز فى إنتاج المعرفة ونشرها، وحرصها على مسايرة تغيرات العصر و الأستثمار في كوادرها البشرية من خلال الأستعانة بالخبراء لتبادل الخبرات و مواكبة أحدث النتائج والتطورات والاتجاهات المستقبلية في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في دعم المشاريع القائمة بشكل أساسي على تلك التكنولوجيا.

شارك بالحضور ورشة العمل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات الهندسة والصيدلة والعلوم التطبيقية والفنون و الإدارة، وهو ما يعكس الاهتمام الواسع بمجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مختلف التخصصات.

