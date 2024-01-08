دراسة توضح دور الأسبرين في الوقاية من متلازمة القلب المنكسر

وجدت دراسة أن تناول حبتين يوميا من الأسبرين يمكن أن ينقذ الأشخاص الحزينين من الموت الناجم عن الحزن.

متلازمة القلب المنكسر هي الحالة العاطفية للشخص الذي يواجه انفصال أو موت أحد أفراد أسرته، وتظهر العديد من الدراسات أن الحزن العميق والحزن يثيران تطور مضاعفات خطيرة في القلب والأوعية الدموية يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، والآن وجد علماء من جامعة أريزونا أن تناول الأسبرين بعد فقدان أحد أفراد أسرته يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة بسبب متلازمة القلب المنكسر.

ويذكر مؤلفو الدراسة أنه في غضون 24 ساعة بعد وفاة أحد أفراد أسرته، يزداد خطر إصابة الشخص الثكلى بنوبة قلبية بأكثر من 20 مرة، وهو ما يرتبط بزيادة حادة في مستويات التوتر ومستويات ضغط الدم.

لكن الأسبرين يقلل العديد من عوامل الخطر، كما أظهرت الدراسة، وتناول الأسبرين يقلل من عدد النوبات القلبية، كما تقلل هذه الأقراص من خطر الإصابة بالاكتئاب، وأظهرت دراسات سابقة أن الحزن يؤثر سلبا على المؤشرات الصحية مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتدفق الأوعية الدموية وكمية لوحة الكوليسترول في الدم وكل هذه المؤشرات تحدد خطر الإصابة بنوبة قلبية.

واقترح مؤلفو الدراسة أن الأسبرين يقلل من آثار الحزن على القلب ومنذ فترة طويلة يوصى بمضاد التخثر هذا للأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بالنوبات القلبية، والأسبرين يمكن أن يقلل من عدد جلطات الدم وشملت الدراسة 10 أشخاص عانوا من فقدان أزواجهم. وتمت ملاحظتهم لمدة 30 يومًا، وضمت المجموعة الضابطة 12 متطوعا غير الحداد.