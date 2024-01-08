وزير الشباب: سرعة الانتهاء من كافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الالتقاء بقيادات وزارة الشباب والرياضة ومديري مديريات الجيزة والاسماعلية والدقهلية وسوهاج، وذلك لبحث اعمال التطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية بتلك المحافظات .

ووجه وزير الشباب بضرورة متابعة والانتهاء من اعمال التطوير الخاصة بالبنية الإنشائية داخل مراكز الشباب والأندية ومختلف المنشآت التابعة للوزارة.

وركز صبحي على ضرورة الاهتمام بمتابعة أعمال الصيانة بتلك المنشآت ، ورفع كفاءتها وما تحتاجه من متطلبات وذلك فى إطار التطوير الشامل الذى دوما ما تحرص الوزارة على تنفيذه داخل المنشآت الشبابية والرياضية بجميع المحافظات ، كما اطمأن وزير الشباب والرياضة على جاهزية المنشات الشبابية والرياضية التى تم الانتهاء من تنفيذها وجاهزة على الافتتاح لانضمامها للمنشآت لخدمة الشباب والاسرة المصرية .

وطالب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قيادات الوزارة ومديري المديريات بالتركيز على ايجاد الفرص التسويقية داخل المنشآت الرياضية والشبابية بتلك المحافظات .

كما توجه وزير الشباب بالشكر الى مديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجيزة والاسماعلية والدقهلية وسوهاج على ما بذلوه ويبذلوه من جهود لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظتهم.