صحة الشرقية: 420 ألف ندوة توعوية للمواطنين خلال عام 2023

شهدت محافظة الشرقية جهود مكثفة لرفع كفاءة القوى البشرية، والارتقاء بمستوي أداء الفرق الطبية، وزيادة الوعي والتثقيف الصحي للمواطنين بالمحافظة، خلال عام ٢٠٢٣، خاصة في ظل المتطلبات الصحية المتزايدة، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة.

وقالت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، أن فرق التثقيف الصحي، والإعلام والتربية السكانية، بالمديرية ، شنت حملات توعوية مكثفة ومستمرة لتوعية وتثقيف مختلف الفئات الوظيفية والعمرية من المواطنين، بما فيها طلبة المدارس، والعاملين بالمنشآت العامة والخاصة، والتعليمية، والشوارع والميادين، ودور العبادة، والمحال التجارية، والأسواق، ومواقف السيارات، وغيرها.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملات التثقيف الصحي التي نظمتها فرق التوعية بالمديرية والإدارات الصحية تخطت ٤٢٠ ألف ندوة وحملة، قدمت خلالها الإرشادات والنصائح والرسائل الصحية الهامة، هذا بالإضافة إلى قيام المثقفين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بتنفيذ ١١٨ ألف ندوة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية، في نهاية شهر يونيو الماضي وحتى نهاية عام ٢٠٢٣، كما تم وضع الملصقات التوعوية بالمدارس والأماكن الحيوية، وداخل المنشآت الغذائية، بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف «مسعود» أن الموضوعات التي تم تقديمها شملت أكثر من ٦٤ موضوع، يختص بالتعريف بأهم الخدمات التي تقدمها المبادرات الصحية الرئاسية بالمحافظة، والتغذية السليمة، وإدمان الإنترنت، ومكافحة التدخين، ونقل الدم الآمن، وتطعيمات الأطفال، وأمراض الجهاز التنفسي، والفيروس التنفسى المخلوي، والأمراض الطفيلية ومكافحتها، وصحة المراهقين، والفحص والمشورة للمقبلين على الزواج، وسوء استخدام المضادات الحيوية، هذا بجانب تنفيذ ندوات توعوية للقضاء على المشكلة السكانية والعنف ضد المرأة وغيرهم، وبخلاف تنظيم احتفاليات الأيام العالمية كاليوم العالمي لذوي الهمم، ويوم اليتيم، والأسبوع العالمي للتطعيمات، وغير ذلك من المناسبات العالمية.

وأوضح "مسعود" علي إستمرار الحملات التوعوية والتثقيفية للمواطنين، حفاظاً علي الصحة العامة للمجتمع والفرد، مقدماً الشكر والتقدير للدكتورة غاده عماره مديرة إدارة الثقافة الصحية، وللدكتورة دعاء شوقي مديرة إدارة الإعلام والتربية السكانية بالمديرية، ولفرق التثقيف الصحي والإعلام والتربية السكانية، وجميع المشاركين في هذا العمل، لجهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.