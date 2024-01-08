في أجواء من الهدوء والمودة.. "مهندسين أسيوط" تفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي



فتحت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، اليوم الاثنين، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي2024 ، والذي يستمر حتى الأربعاء الموافق 23 يناير الجاري، ويتم تلقي طلبات الترشح بمقر النقابة العامة للمهندسين، والنقابة الفرعية بأسيوط، خلال أيام الأسبوع، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

وأكد المهندس خالد محمد خالد شريت رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، على وجود كافة أعضاء اللجنة منذ الصباح الباكر كذا المعاونين الذين تم الإستعانة بهم في أعمال اللجنة، للتأكد من ربط كافة أجهزة الحاسب بالنقابة العامة، وذلك حفاظًا على حق أعضاء الجمعية العمومية في الترشح في الانتخابات النقابية لعام 2024م، لافتًا إلى إنه تم تلاشي كافة المعوقات وهو ما أدى إلى سير عملية الترشح في سهولة ويسر وسلاسة بين كافة المرشحين، دون وجود طوابير أو أي ازدحام كما كان يحدث سابقًا.

وحول الإقبال على الترشح فقد كشف رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، أن اللجنة استقبلت حتى الآن بمقر النقابة الفرعية بأسيوط 13 مرشحًا، منهم ثلاثة مرشحين بشعب النقابة العامة، و10 مرشحين على المقاعد السبعة بالنقابة الفرعية بأسيوط، منوهًا أن اللجنة ستواصل عملها اليوم حتى تمام الساعة السادسة مساءً لاستقبال المرشحين، وحتى انتهاء فترة تلقي الطلبات في ال23 من يناير الجاري.

يذكر أن مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط، قد وافق في جلسة سابقة على تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة، برئاسة المهندس خالد محمد خالد شريت عضو مجلس الإدارة ومقرر لجنة الرحلات، وتضم في عضويتها المهندس عبد الله فتحي هشام عضو مجلس الإدارة والمهندس علي جلال الدين علي عضو النقابة العامة، وسكرتارية السيد محمد فرغلي محفوظ، وتم فتح باب الترشح لـ 5 مقاعد فوق السن ومقعدين تحت السن بشعب العمارة ومدني وميكانيكا وكهرباء، و3 مقاعد فوق السن ومقعدين تحت السن بشعب الكيمياء، الغزل والنسيج، والبترول والتعدين.