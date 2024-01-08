زراعة أشجار مثمرة وزينة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها فى زراعة الأشجار المثمرة والزينة ، تنفيذا لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير ، والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

بتكثيف جهود المراكز فى تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية ، بما يسهم فى توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، من جانبه ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، بزراعة عدد 215 شتلة متنوعة من شتلات الأشجار بطريق القاهرة - أسوان الزراعى ، بداية من مدخل مدينة مطاي الجنوبي ، وحتى ميدان السلام ، وبالجانب الغربى للطريق الزراعى ، مع استكمال زراعة الجانب الشرقى للطريق ، وقص وتهذيب عدد من الأشجار بالطريق الدائري، بالإضافة ، إلى تسوية طريق مدخل بني عمار، واستكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، متابعة مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية حيث تم قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات ، من كورنيش النيل شمال ، وكورنيش دماريس ( شارع مصر ) ، وتم نقلها إلى مقلب القمامة بدمشير ، وتم العمل داخل المشتل بقص وتهذيب الأشجار ، ورفع المخلفات لإضافة مظهر جمالي، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.