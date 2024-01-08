الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

زراعة أشجار مثمرة وزينة بالمنيا

زراعة الأشجار بالمنيا
زراعة الأشجار بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها فى زراعة الأشجار المثمرة والزينة ، تنفيذا لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير ، والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

 

بتكثيف جهود المراكز فى تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية ، بما يسهم فى توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، من جانبه ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، بزراعة عدد 215 شتلة متنوعة من شتلات الأشجار بطريق القاهرة - أسوان الزراعى ، بداية من مدخل مدينة مطاي الجنوبي ، وحتى ميدان السلام ،  وبالجانب الغربى للطريق الزراعى ، مع استكمال زراعة الجانب الشرقى للطريق ، وقص وتهذيب عدد من الأشجار بالطريق الدائري، بالإضافة ، إلى تسوية طريق مدخل بني عمار، واستكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة.

 

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، متابعة مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية حيث تم قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات ، من كورنيش النيل شمال ، وكورنيش دماريس ( شارع مصر ) ، وتم نقلها إلى مقلب القمامة بدمشير ، وتم العمل داخل المشتل بقص وتهذيب الأشجار ، ورفع المخلفات لإضافة مظهر جمالي، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

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