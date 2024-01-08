اليوم.. إعلان جائزة ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، عن برنامج حفل جائزة ساويرس الثقافية فى دورتها التاسعة عشرة، والذى يقام فى قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافى، يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية فى مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

تبدأ مراسم الحفل مع ضيف الشرف الفنان الكبير حسين فهمى، وتقوم الإعلامية المتميزة جاسمين طه، بتقديم فقرات الحفل حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين من شباب وكبار الأدباء والكتاب فى مختلف مجالات الجائزة والتى تضم: الرواية، والمجموعة القصصية، والسيناريو السينمائى والنص المسرحى والنقد الأدبى والسرديات الأدبية وأدب الطفل، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين والمبدعين المصريين.

كما يتشرف الحفل بالحضور الخاص للجمعية المصرية الفلهارمونية، والتى ستقدم مقطوعات موسيقية مختارة لبيتهوفين وشوستاكوفيتش، وذلك بمساهمة كريمة من المايسترو الكبير أحمد الصعيدى. ويتضمن برنامج الحفل أيضا فقرة فنية لفرقة هواة خريجى الجامعة الأمريكية فى مصر لفنون الفلكلور، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الأخرى التى سيتضمنها الحفل.

جدير بالذكر أن المسابقة تلقت خلال هذه الدورة 1202 استمارة تقديم فى مختلف فروع الجائزة، وقد تم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة 7 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما فى مصر، كما تم أيضا رفع قيمة الجوائز هذا العام فى كل فروع الجائزة، وإضافة جائزة (المركز الثاني) لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة.