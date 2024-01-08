"بمناسبة عيد الميلاد المجيد" .. احتفالية للأخوة الأقباط العاملين بجامعة قناة السويس

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بالغ سعادته بأن يشارك الأخوة الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد عليهم وعلى جميع المصريين الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك أثناء الاحتفالية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بجامعة قناة السويس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والتي أقيمت بقاعة مجلس الجامعة اليوم الإثنين الموافق 8 يناير، بحضور رئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور، ونوابه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة والمهندس عادل ألبير أمين الجامعة المساعد ، ولفيف من الإخوة الأقباط العاملين بالجامعة.

وتابع "رئيس الجامعة" مشيرًا إلى أن جميع المصريين نسيج متماسك يعيشون في وطن واحد، وتربطهم أواصر المحبة والأخوة والوطنية، وأن الجميع يعمل من اجل تنمية واستقرار البلاد.

كما أعرب الدكتور محمد عبد النعيم عن اعتزازه بكل المشاعر الأخوية والروابط القوية والسماحة الدينية، التي تميز الشعب المصري الأبيّ، الحريص على وحدته وأصالته وعراقته.

فيما بعث الدكتور محمد سعد زغلول بأطيب تمنياته بهذه المناسبة السعيدة ، متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا، وعامًا جديدًا يحمل الخير والرخاء والسلام لجامعتنا.

ومن جانبها - بعثت الدكتورة سهير أبو عيشه أطيب الأمنيات بموفور الصحة والسعادة للجميع، وأن ينعم الله علينا جميعًا بفيض كرمه، وأن يعيد الله علينا الأعياد والمناسبات السعيدة بكل الخير.

كما قدم المهندس عادل ألبير الشكر لرئيس الجامعة على حرصه على إقامة هذا الحفل، مشيراً إلى سعادته بتلك الحفاوة والمشاعر الطيبة التي يراها وسط الحضور.

هذا وقد حرص السادة الحضور على تقديم الشكر لرئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مُعربين عن سعادتهم بالدكتور ناصر مندور الذي استن هذه السنة الحسنة في تنظيم احتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفي نهاية الاحتفالية - تم التقاط الصور التذكارية احتفاءا بتلك المناسبة.

نظم للحفل الأستاذ مجدي خلاف مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بمكتب رئيس الجامعة.