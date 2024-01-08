ضبط شخصين بحوزتهما 24 فرش حشيش في أسيوط

تمكن مباحث المخدرات بمديرية أمن اسيوط برئاسة المقدم احمد تاج من ضبط شخصين حال تواجدهما بمسكنهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وبندقية خرطوش وبندقية آلى وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالى.

بمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة

البداية تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد من ضبط شخصين ،تبين من التحريات قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة المتهم الأول يدعى م. ك 35 عام فلاح ومقيم بنجع عبد الرسول والمتهم الثانى يدعى م.ا 40 عام فلاح ومقيم نجع سبع

حرر محضر بالواقعه والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة