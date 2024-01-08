توقيع عقد تنفيذ الخط الهوائي مزدوج الدائرة بكهرباء الإسكندرية

استمرارا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية.

وفى اطار المجهودات المبذولة لاستكمال منظومة تدبير التغذية الكهربائية المطلوبة لمشروعات الدلتا الجديدة وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة مدكور للمشرعات لتنفيذ الخط الهوائى مزدوج الدائرة التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا وذلك لربط محطتى ND7/ND8 بطول يصل حوالى الى 85 كم جهد 220 ك.ف. بنظام تسليم مفتاح.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 965 مليون جنيه مصري ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.