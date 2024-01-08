توقف 8 محطات مياه للشرب عن العمل ببنى سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الإثنين، توقف محطات "رياض باشا بمركز بني سويف، ناصر القديمة وبني عدي بمركز ناصر، ببا القديمة والبرانقة بمركز ببا، الفشن القديمة و قرية3 بمركز الفشن، قلة بمركز اهناسيا"

وذلك نتيجة بدء السدة الشتوية، مما يؤدي توقف المحطات إلي تأثيرها علي ضغوط مياه الشرب بتلك المناطق التي تتغذي منها.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وجود التغذية البديلة لتخفيف تأثر المناطق التي تتغذي من تلك المحطات خلال تلك الفترة، و كذلك تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها خلال تلك الفترة من خلال الأتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل أو رقم واتس آب 01211175827 علي مدار 24 ساعة.

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