وزارة العمل تنظم مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر مفاهيم السلامة والصحة المهنية بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط وادارة سمالوط التعليمية والادارة الصحية والعاملين بمدارس سمالوط ، وذلك بالاشتراك مع إدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا ، والتى تناولت مناقشة الموضوعات الخاصة بـ : (تعريف السلامة والصحة المهنية وأهدافها ومجالاتها - القرارات الوزارية الخاصة بتشكيل أجهزة ولجان السلامة - خطة الطوارئ والاخلاء - إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية والعادية والمزمنة) ، وأيضاً المشاركة فى إجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية لمناقشة المعوقات التى تواجه المنشآت فى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية الذى ترأسه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، وشارك فيه أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والهندسة ، ومديرى المديريات الخدمية والكهرباء والمطاحن والبترول وممثلى اتحاد نقابات عمال مصر وممثلى الغرفة التجارية والرقابة الصناعية وشئون البيئة.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها بين العاملين بالمنشآت العاملة بالمحافظات ، للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل مستقر وآمن ، والتعاون مع الجهات المختصة فى هذا المجال ، حيث استعرضت مدير المديرية خلال الإجتماع المعوقات التى تواجه المنشات والتى تم مناقشتها باجتماع لجنة الأمانة الفنية بالمديرية والتى رصدتها مكاتب السلامة والصحة المهنية أثناء التفتيش على منشآت المحافظة ، كما عرض الكيميائي عبد الله خفاجى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية انجازات الإدارة فى الندوات التوعوية التى جرت خلال الفترة الماضية والحالية وشملت المنشآت التعليمية ، كما أكدت على ضرورة تفعيل خطط الطوارئ والاخلاء بمنشآت القطاع الحكومى حفاظا على جميع العاملين والممتلكات بمنشآت المحافظة ، كما جرى خلال المبادرة الرد على إستفسارات المشاركين حول موضوعاتها.