المصريون في إيطاليا يشاركون احتفالية الكنائس القبطية بعيد الميلاد المجيد.. صور

احتفلت الكنائس القبطية بمدينة ميلانو الإيطالية، بعيد الميلاد المجيد، وسط حضور مكثف لأبناء الجالية المصرية من المسيحيين الاقباط الأرثوذكس، وذلك بكنيسة ماري مرقس الرسول. حيث أدى كل من القس مينا والقس جبريل القداس والصلاة.

وكان ذلك بحضور عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالقنصلية المصرية في ميلانو: القنصل أحمد عبد الآخر والقنصل عبد اللطيف شعير، نيابة عن السيده السفيره منال عبد الدايم القنصل العام في ميلانو.

شارك أيضا الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، رموز العمل العام والكيانات المصرية في ميلانو ومقاطعة لومبارديا، وممثلون عن مجموعة تحالف من أجل مصر وجمعية لوتس ميلانو و المنتدى المصري.

أما في كنيسة العذراء بمدينة تشنزيلو بالسمو، فقد ترأس نيافة الأنبا انطونيو أسقف ميلانو وتوابعها القداس بالكنيسة.



و ذلك في حضور القنصل العام بميلانو السفيره/منال عبد الدايم، والقنصل أحمد البقلي والقنصل محمود الطوخي.



وبهذه المناسبة قدمت القنصل العام السفيرة منال عبد الدايم التهنئة الى الاساقفة والآباء الكهنة في ايطاليا، والى المسيحيين الاقباط في الداخل والخارج.

ونقلت تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأقباط مصر في الشمال الايطالي، بمناسبة احتفالهم بعيد الميلاد المجيد.



وجاء ذلك خلال كلمتها بكنيسة العذراء في شينزيلو بالسمو التابعة لمقاطعة ميلانو، امام شعب الكنيسة، والمشاركين من المسلمين والايطاليين.

وفي منطقة أخرى بمدينة ميلانو، يقول غطاس عبد المسيح المقيم في ميلانو، إنه قد حضر القداس بكنيسه مارمينا - بمنطقة بيرو، القريبة من محل اقامته، وكان بها قداسين نظرا للكثافة الكبيرة.

و أدى القداس الاول “القس” ميكيلي، والثاني القس بيمن كامل.

ومن جانبه قدم ابراهيم يونس أمين عام معهد اعداد المهاجر بتورينو التهنئة الى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والى الأخوة الأقباط في ايطاليا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا ان يعيده الله على الشعب المصري وعلى مصرنا والعالم بالخير والأمن والاستقرار.

وخلال مشاركة أبناء مصر من المسلمين، قدموا جميعا التهنئة للاخوة المسيحيين، معبرين عن بهجتهم بحلول عيد الميلاد المجيد في ظل اجواء احتفالية يسودها المحبة والسعادة، مؤكدين للعالم أن المصريين سيظلوا دائما في تلاحم ومحبة وان مصرنا هي بلد الاستقرار والأمن والسلام.

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