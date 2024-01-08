رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطات الصرف الصحى بالغردقة

تفقد اليوم المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، محطات الصرف الصحي التي تخدم مدينة الغردقة لمتابعة انتظام وسير العمل.



وأكد عيسي خلال جولته، على ضرورة الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة داخل محطات ومواقع الشركة بجانب توجيه قطاع المعامل ومراقبة الجودة وشئون البيئة بالشركة للالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الصحية القياسية داخل محطات الصرف الصحي بجميع مدن المحافظة.



وأكد رئيس شركة المياه، أن الشركة تتخذ كافة الإجراءات للالتزام بالاشتراطات البيئية فى معالجه مياه الصرف الصحي، حيث يتم استخدامها فى ري الغابات الشجرية مما يساهم في الحفاظ على البيئة من خلال التخلص الآمن من مياه الصرف المعالج، مؤكدا على استمرارية الشركة في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة.

الجولة