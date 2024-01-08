«البركة» يسعى للتوسع الجغرافى وزيادة شبكة الفروع

يعكف بنك البركة على وضع خطه استراتيجية لتعزيز محفظته المالية، والتنوع فى تقديم خدماته المصرفية فى ظل التجديد والتطوير وإعادة الهيكلة التى شرع البنك فى تنفيذها. يستهدف البنك التوسع بأكبر عدد من الفروع بمختلف المحافظات حتى 2025 لتضاف إلى الرقم الموجود حالياً وهو 36 فرعاً بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والوجه البحرى.

حقق البنك خلال النصف الأول من عام 2023 أرباحًا بلغت 1.01 مليار جنيه من عام ٢٠٢٣ مقابل أرباح بلغت 783.11 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.

كما ارتفع صافى الدخل من العائد خلال الستة الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ إلى 2.18 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه فى النصف الأول من عام ٢٠٢٣.

وفيما يتعلق بالأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح البنك إلى 1.02 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، مقابل أرباح بقيمة 783.11 مليون جنيه فى النصف الأول من 2022.

يشار إلى أن بنك البركة مصر حقق أرباحًا بلغت 445.68 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 369.38 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافى دخل البنك من العائد خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ إلى 1.02 مليار جنيه، مقابل 720.95 مليون جنيه فى الربع الأول من ٢٠٢٢.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح البنك إلى 444.03 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣، مقابل 368.64 مليون جنيه فى الربع الأول من 2022.

يذكر أن البنك كان قد جاء فى قائمة فوربس لأفضل 50 شركة فى مصر فى عامى 2022 و2023..ويعمل بنك البركة فى مصر منذ أكثر من 40 عامًا.

يقدم البنك خدمات مصرفية للأفراد والشركات والخزينة والاستثمارات التى يتم تطبيقها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عمليات البنك ومعاملاته من قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة. ويقدم البنك التمويل المباشر للأفراد وللشركات والمؤسسات ذات الجدارة المرتفعة وأيضاً يشترك فى التمويلات المشتركة للمشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتى توفر فرص عمل كبيرة.

وضع البنك خطة استراتيجية جديدة لمدة 3 سنوات تطمح إلى تعزيز نشاطه فى سوق البنوك المصرية. حيث بدأ البنك فى تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة تتضمن تطوير البنية التحتية والهندسية والتكنولوجيا، لمواكبة أحدث الأنظمة المصرفية، وتعزيز الخدمات والمنتجات لتواكب التحول التكنولوجى والتطور الرقمى.

بنك البركة مصر هو أحد الروافد التابعة لمجموعة البركة التى تتخذ البحرين مقرًا لها.