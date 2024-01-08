لجنة طبية من الصحة تتفقد مستشفى قنا العام

أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة مرور مفاجئة مساء اليوم لمستشفي قنا العام، وذلك ضمن خطة المديرية للتأكد من تقديم الرعاية الصحية بالمستشفيات خلال أيام الأعياد، رافقه الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية و اللجنة المكبرة للمرور من فرق الإشراف بالمديرية.

إستهل المرور بتفقد قسم الإستقبال للإطمئنان علي تواجد الفريق المناوب وتوافر أدوية الطوارئ ومدي صلاحيتها والمستلزمات الطبية ومراجعة جدول النوبتجيات بالقسم.

وإستكمل اللجنة المرور على قسم النساء وقسم رعاية الحمل الخطر بالمستشفي للإطمئنان علي المرضي بالقسم، ومراجعة تذاكر المرضي وخطة العلاج لكل مريض ومدى الالتزام بمعايير مكافحة العدوي بالقسم.

وتابع بدران جولته وفريق المتابعة بتفقد العناية المركزة موجهاً بضرورة الدعم النفسي للمرضي وذويهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

كما ناقش متطلبات الصحة والسلامة المهنية بالمستشفي موجهاً بتحويل مسئول السلامة والصحة المهنية بالمستشفي للتحقيق للتقصير في تطبيق معايير سلامة المرضى.

وقد وجه بدران خلال الزيارة بضرورة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وفقا للمعايير المتبعة مشدداً بالتطبيق الصارم لتلك المعايير بالاقسام المختلفة بالمستشفى.

وقد إستمرت جولة الدكتور محمد بتفقد قسم عناية الأطفال والحضانات للإطمئنان علي الأطفال وعلي تواجد الفريق المناوب من الأطباء والتمريض، وكذا وحدة الأطفال المبتسرين والإطمئنان علي تشغيل الحضانات بكفاءة فاعلية. كما تابع الفريق وحدة الغسيل الكلوي والتأكد من تشغيل الأجهزة بكفاءة وفاعلية.

وأختتم الدكتور محمد جولته بتفقد قسم العناية القلبية ومراجعة الحالات المرضية، مشدداً علي توفر أقصي رعاية للمرضي و توفير كافة المستلزمات و الأدوية اللازمة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا برفع درجة الإستعداد القصوى بمنافذ الخدمة الصحية خلال إحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد .