الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في 4 محافظات

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تتواجد حملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، اليوم الإثنين، في 4 محافظات، وهي:

  • الشرقية: مركز شباب منيا القمح.
  • الغربية: مركز طنطا فيشا سليم.
  • الدقهلية: مركز شباب البلامون بمركز السنبلاوين.
  • سوهاج:
    • ديوان عزاز - ديوان آل أبو الدهب - مركز سوهاج.
    • قرية الجلاوية نجع عطيه دوار الحاج عاصم عبد الموجود.
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تعد بطاقة الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تثبت إعاقة الشخص، وتمنحه الحق في الحصول على الخدمات والمزايا المقررة لذوي الإعاقة.

وتشمل المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة ما يلي:

  • شهادة ميلاد الشخص من ذوي الإعاقة.
  • صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو الوصي.
  • تقرير طبي من مستشفى حكومية أو معتمدة، يتضمن نوع الإعاقة ودرجتها.
  • إيصال كهرباء أو غاز أو مياه.
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وتقدم حملة "هنوصلك" خدمات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، مجانًا، في إطار حرص الدولة على توفير كافة الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة.

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