استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في 4 محافظات

تتواجد حملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، اليوم الإثنين، في 4 محافظات، وهي:

الشرقية: مركز شباب منيا القمح.

الغربية: مركز طنطا فيشا سليم.

الدقهلية: مركز شباب البلامون بمركز السنبلاوين.

سوهاج: ديوان عزاز - ديوان آل أبو الدهب - مركز سوهاج. قرية الجلاوية نجع عطيه دوار الحاج عاصم عبد الموجود.



تعد بطاقة الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تثبت إعاقة الشخص، وتمنحه الحق في الحصول على الخدمات والمزايا المقررة لذوي الإعاقة.

وتشمل المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة ما يلي:

شهادة ميلاد الشخص من ذوي الإعاقة.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو الوصي.

تقرير طبي من مستشفى حكومية أو معتمدة، يتضمن نوع الإعاقة ودرجتها.

إيصال كهرباء أو غاز أو مياه.

وتقدم حملة "هنوصلك" خدمات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، مجانًا، في إطار حرص الدولة على توفير كافة الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة.