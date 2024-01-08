الإثنين 08 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصحة العالمية: حمام الدم في غزة يجب أن يتوقف

قطاع غزة
قطاع غزة

 

أكد تيدروس أدهانوم، رئيس منظمة الصحة العالمية، ضرورة وقف حمام الدم المستمر في قطاع غزة منذ 3 أشهر .

 

txt

منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع الصومال ضد إثيوبيا

txt

منظمة إيغاد تعرب عن قلقها إزاء الأحداث بين إثيوبيا والصومال

وقال عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير مثيرة للقلق، عن اشتداد القتال وأوامر الإخلاء المستمرة بالقرب من مستشفى الأقصى المهم للغاية في وسط غزة".

وأضاف أن اشتداد القتال أجبر أكثر من 600 مريض ومعظم الأطقم الطبية، على مغادرة المستشفى، مُشيرًا إلى أن أماكن وجودهم غير معروفة حتى الآن وفقًا لمدير المستشفى.

ولفت إلى أن وفدًا من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية زار مستشفى الأقصى، ورأى عددًا هائلًا من الجرحى الذين يتم نقلهم لتلقي العلاج العاجل.

وتابع قائلًا: "بعد مرور ثلاثة أشهر على هذا الصراع، لا يمكن تصور عدم إمكانية ضمان الحاجة الأكثر أهمية، وهي حماية الرعاية الصحية... حمام الدم في غزة يجب أن ينتهي".

وأردف بقوله، "لا توجد مستشفيات تعمل بكامل طاقتها في شمال غزة، حيث تم إلغاء مهمة أخرى لمنظمة الصحة العالمية اليوم؛ بسبب المخاطر وعدم الحصول على التصاريح اللازمة، وفي أماكن أخرى من غزة لا يعمل سوى عدد قليل من المرافق الصحية".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 73 شهيدا و99 مصابا في قصف إسرائيلي على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية: 

 

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 22 ألف شهيد، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفًا و316 جريحًا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

 

مواد متعلقة

رولز-رويس تحقق أرقاماً قياسية في تسليم السيارات الكهربائية في عام 2023

قفزة جنونية وارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين

الاتحاد الأوروبي: 100% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي

الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

الجيش الأوكراني: 35 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع الجيش الروسي

اليوم.. مُحاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية

"عمل القاهرة" تنظم ندوة توعية حول أحكام قوانين العمل والطفل

الجريدة الورقية