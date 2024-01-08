صحة دمياط .. ضبط أطنان فاسدة من الأغذية مجهولة المصدر فى حملة مكبرة

شنت مديرية الشئون الصحية في دمياط حملات مكبرة للرقابة على محال بيع السلع الغذائية. وأنهت صحة دمياط بالمرور على 1234 منشأة ضمن حملات لمراقبة الأغذية ومتابعة الأسواق بمحافظة دمياط، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات د.خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط وتعليمات الدكتور السيدعبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بضرورة تكثيف حملات المرور على المنشآت الغذائية؛ لضمان وصول غذاء صحى وآمن للمستهلك. وواصل رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط جهودهم في الرقابة علي الأغذية بالمنشآت الغذائية عالية الخطورة، وإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد علي المخالفين وقام فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على1234 منشأة؛ تزامنًا مع احتفالات راس السنه الميلاديه الجديده 2024 و

قامت ادارة مراقبة الأغذية بعمل حملات بكافة الاماكن بالمحافظة اشترك فيها مكاتب مراقبة الأغذية بالمراكز الخمسة وقد اسفرت عن ضبط 167 منشاة تدار بدون ترخيص عدد 210 منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وايقاف تشغيلها تم تحرير 345 محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة تم اعدام 1567 كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم اعدام 234 لتر مشروبات وزيت طعام من الطاسة لتغير الخواص الطبيعيه كما تم ضبط 789 كيلو مخلل وجبن ابيض و شيكولاته منتهى الصلاحية كما تم سحب 111 عينة من الاغذية المتنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الادمى

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان و محافظ دمياط وتعليمات وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، على استمرار حملات الرقابة على الأغذية لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن بالمحافظة ومحاربة كل صور التلاعب بصلاحية المنتجات الغذائية أو خاماتها، بمشاركة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة ضد معدومي الضمير.

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