الإثنين 08 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صحة دمياط .. ضبط أطنان فاسدة من الأغذية مجهولة المصدر فى حملة مكبرة

جانب من المنتجات
جانب من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية

شنت مديرية الشئون الصحية في دمياط حملات مكبرة للرقابة على محال بيع السلع الغذائية. وأنهت صحة دمياط بالمرور على 1234  منشأة ضمن حملات لمراقبة الأغذية ومتابعة الأسواق بمحافظة دمياط، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات د.خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط وتعليمات الدكتور السيدعبدالجواد  وكيل وزارة الصحة بدمياط بضرورة تكثيف حملات المرور على المنشآت الغذائية؛ لضمان وصول غذاء صحى وآمن للمستهلك. وواصل رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط جهودهم في الرقابة علي الأغذية بالمنشآت الغذائية عالية الخطورة، وإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد علي المخالفين وقام فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على1234 منشأة؛ تزامنًا مع احتفالات راس السنه الميلاديه الجديده 2024 و
قامت ادارة مراقبة  الأغذية بعمل حملات  بكافة الاماكن بالمحافظة اشترك فيها مكاتب مراقبة الأغذية بالمراكز الخمسة وقد اسفرت عن ضبط  167 منشاة تدار بدون ترخيص عدد 210 منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وايقاف تشغيلها تم تحرير 345 محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة تم اعدام 1567 كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم اعدام 234 لتر مشروبات وزيت طعام من الطاسة لتغير الخواص الطبيعيه   كما تم ضبط 789 كيلو مخلل وجبن ابيض  و شيكولاته منتهى الصلاحية كما تم سحب 111  عينة من الاغذية المتنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الادمى 
يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذاً لتوجيهات  وزير الصحة والسكان و محافظ دمياط وتعليمات  وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. 
وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، على استمرار حملات الرقابة على الأغذية لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن بالمحافظة ومحاربة كل صور التلاعب بصلاحية المنتجات الغذائية أو خاماتها، بمشاركة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة ضد معدومي الضمير.

7D2EA46B-B534-4A1A-AA91-E8CA14ECA4DA
7D2EA46B-B534-4A1A-AA91-E8CA14ECA4DA
55605F29-6204-4BE8-A452-977A15C848B0
55605F29-6204-4BE8-A452-977A15C848B0
0B61C8B4-7371-4694-A3EE-F89B03643EF3
0B61C8B4-7371-4694-A3EE-F89B03643EF3
CCCFB57C-5FB4-4E56-82FB-F9631CF5C2CF
CCCFB57C-5FB4-4E56-82FB-F9631CF5C2CF
7886B434-A9EF-497A-9AC0-B78E1EA30AE3
7886B434-A9EF-497A-9AC0-B78E1EA30AE3
CD72059E-C4D6-492D-BC49-DDB580AD67BA
CD72059E-C4D6-492D-BC49-DDB580AD67BA
9991640D-97C3-400A-BD82-170F9F4A1110
9991640D-97C3-400A-BD82-170F9F4A1110
CDFB535A-1374-4209-BB50-2F80E176921B
CDFB535A-1374-4209-BB50-2F80E176921B
5EEF4298-A2EC-4B72-8438-C12340758DCD
5EEF4298-A2EC-4B72-8438-C12340758DCD
3E2B8044-8DCB-4E9C-9287-A61B27FD8CDE
3E2B8044-8DCB-4E9C-9287-A61B27FD8CDE
B0034346-7920-4C4B-87D1-582002B2459E
B0034346-7920-4C4B-87D1-582002B2459E
الجريدة الورقية