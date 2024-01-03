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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

منظمة إيغاد تعرب عن قلقها إزاء الأحداث بين إثيوبيا والصومال

أرض الصومال واثيوبيا
أرض الصومال واثيوبيا

أعرب الدكتور ورقنيه جيبيهو، الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، عن قلقه العميق بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية (FDRE) وحكومة إثيوبيا الفيدرالية، الصومال (FGS).

  وتراقب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الوضع بجدية وتدرك الآثار المحتملة على الاستقرار الإقليمي.

ونظراً لهذه الظروف، يحث الأمين التنفيذي قادة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية على ضبط النفس، ويناشد البلدين الشقيقين التعاون من أجل التوصل إلى حل سلمي وودي للوضع، ودعم القيم المشتركة التي توحد أسرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

وتظل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والاستقرار والتعاون والتكامل الإقليمي.

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